Нижегородские ученые выяснили, кошки каких пород живут дольше

Институт биологии старения ННГУ им. Лобачевского в Нижнем Новгороде поделился обзором исследования продолжительности жизни и здоровья пород кошек, сообщает главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов ВКонтакте.
Согласно исследованию, дольше всех живут бирманская и бурманская породы кошек. В среднем они живут 14,4 лет. Самая короткая продолжительности жизни у сфинксов — 6,7 лет, что объясняют предрасположенностью к кардиомиопатии, наследственной миопатии, роговичному секвестру и энтропиону век.
Также относительно немного живут бенгальские и британские кошки — 8,5 и 9,6 лет соответственно.
Беспородные кошки в среднем живут дольше чистопородных — 11,9 лет и 10,4 лет. Риски ранней смерти у чистопородных кошек почти в 2 раза выше, чем у беспородных, что объясняется предрасположенностью некоторых видов к наследственным болезням из-за особенностей разведения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что двух котят подкинули к дверям котокафе в Нижнем Новгороде.