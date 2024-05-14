Нижегородские ученые выяснили, кошки каких пород живут дольше

Беспородные кошки в среднем живут дольше чистопородных — 11,9 лет и 10,4 лет. Риски ранней смерти у чистопородных кошек почти в 2 раза выше, чем у беспородных, что объясняется предрасположенностью некоторых видов к наследственным болезням из-за особенностей разведения.