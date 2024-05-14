Этим летом в Воронеже проведут 15 крупных фестивалей

Кроме этого власти планируют организовать ряд фестивалей народной культуры в Дивногорье, Костенках и в дворцовом комплексе Ольденбургских. Например — 25-й Фольклорный фестиваль традиционной славянской культуры «На Троицу» с творческими лабораториями и этнографическими спектаклями на берегу реки Усманка, 20-й Фестиваль народной песни, музыки и танца «На родине Пятницкого», а также фестивали «Воронеж фольклорный» и «Русь песенная, Русь мастеровая».