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Этим летом в Воронеже проведут 15 крупных фестивалей

Сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: АиФ Воронеж

С мая по август в Воронежской области пройдут 15 крупных фестивалей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

  • 18 и 19 мая в Воронеже проведут фестиваль «Русское лето»;
  • 25 мая состоится «ВЕНЕВИЯАРТ». Его проведут на территории музея-усадьбы Веневитинова в честь 30-летия работы усадьбы;
  • 30 мая стартует II Международный анимационный фестиваль «МультПрактика»;
  • с 1 по 30 июня пройдёт Платоновский фестиваль искусств.
  • 15 июня состоится празднование 90-летия образования Воронежской области на Адмиралтейской площади.

Кроме этого власти планируют организовать ряд фестивалей народной культуры в Дивногорье, Костенках и в дворцовом комплексе Ольденбургских. Например — 25-й Фольклорный фестиваль традиционной славянской культуры «На Троицу» с творческими лабораториями и этнографическими спектаклями на берегу реки Усманка, 20-й Фестиваль народной песни, музыки и танца «На родине Пятницкого», а также фестивали «Воронеж фольклорный» и «Русь песенная, Русь мастеровая».

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