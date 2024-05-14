Этим летом в Воронеже проведут 15 крупных фестивалей

С мая по август в Воронежской области пройдут 15 крупных фестивалей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
- 18 и 19 мая в Воронеже проведут фестиваль «Русское лето»;
- 25 мая состоится «ВЕНЕВИЯАРТ». Его проведут на территории музея-усадьбы Веневитинова в честь 30-летия работы усадьбы;
- 30 мая стартует II Международный анимационный фестиваль «МультПрактика»;
- с 1 по 30 июня пройдёт Платоновский фестиваль искусств.
- 15 июня состоится празднование 90-летия образования Воронежской области на Адмиралтейской площади.
Кроме этого власти планируют организовать ряд фестивалей народной культуры в Дивногорье, Костенках и в дворцовом комплексе Ольденбургских. Например — 25-й Фольклорный фестиваль традиционной славянской культуры «На Троицу» с творческими лабораториями и этнографическими спектаклями на берегу реки Усманка, 20-й Фестиваль народной песни, музыки и танца «На родине Пятницкого», а также фестивали «Воронеж фольклорный» и «Русь песенная, Русь мастеровая».