Чирчикский хокимият пообещал отремонтировать махаллинскую дорогу по просьбе детей

В сообщении администрации города говорится, что обращение будет рассмотрено рабочей группой, а затем на внутренних улицах махалли «Муруват» будут проведены дорожно-ремонтные работы.
В хокимияте также отметили, что ранее жители не обращались по поводу данной проблемы. И напомнили, что для чирчикцев создан Telegram-бот, через который можно отправлять свои обращения.
При этом на сохранившемся в канале администрации Чирчика видео со встречи с горожанами в августе прошлого года обсуждался, по всей видимости, как раз этот вопрос (1:28:54).