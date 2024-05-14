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Чирчикский хокимият пообещал отремонтировать махаллинскую дорогу по просьбе детей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Чирчикский хокимият отреагировал на вчерашнюю публикацию про детей, которые просили отремонтировать разбитую махаллинскую дорогу, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В сообщении администрации города говорится, что обращение будет рассмотрено рабочей группой, а затем на внутренних улицах махалли «Муруват» будут проведены дорожно-ремонтные работы.

В хокимияте также отметили, что ранее жители не обращались по поводу данной проблемы. И напомнили, что для чирчикцев создан Telegram-бот, через который можно отправлять свои обращения.

При этом на сохранившемся в канале администрации Чирчика видео со встречи с горожанами в августе прошлого года обсуждался, по всей видимости, как раз этот вопрос (1:28:54).