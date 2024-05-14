Розовый лотос зацвел в Туркестане

— В Туркестане произрастает вид лотоса под названием «кувшинка». Он цветет с июня по сентябрь. Это выглядит, как будто цветок плавает на воде. Размножается растение, в основном, семенами и отростками от корней. В Туркестан растение было завезено в 2019 году. Сейчас оно произрастает на 600 квадратных метрах в Линейном парке на проспекте Б. Саттарханова и на 300 квадратных метрах в Ботаническом саду в комплексе «Азрет Султан», — сказал заместитель КГУ «Жасыл Туркестан» Ербол Каирбеков.