Когда заработает школа в микрорайоне Метростроитель Красноярска?

«Сокращение дефицита мест в учреждениях образования — это особый запрос жителей самого большого в городе Советского района. Здесь параллельно идёт строительство трёх школ. Ближе всех к завершению объект в 3-м микрорайоне Солнечного. По планам будем вводить его в эксплуатацию в текущем году. Также высокая степень готовности школы в Метростроителе. Учреждения на 1100 мест возводятся на Взлётке, а также на улице Омской в Железнодорожном районе. Ввод четырёх новых объектов позволит дополнительно создать примерно 4,6 тыс. новых мест для учащихся в Красноярске», — отметил мэр города Владислав Логинов.