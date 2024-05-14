Водителя автобуса № 56 в Иркутске задержали за опасную езду

В Иркутске лихая езда водителя общественного автобуса № 56 не смогла обойти стороной сотрудников ГИБДД. Просматривая соцсети на предмет нарушений на дорогах, в полиции заметили видео, на котором водитель рвется в путь, несмотря на красный сигнал светофора и переходящих дорогу людей. Об этом сообщает госавтоинспекция Иркутска.
— Все произошло в микрорайоне Солнечный. Виновником опасного маневра оказался 42-летний местный житель, и как выяснилось, с прошлого года он нарушил ПДД уже больше 15 раз. Кроме того, по этим случаем накопились штрафы, у водителя задолженность более чем в 22 тысячи рублей, — рассказывают сотрудники дорожной полиции.
Что же до лихого автолюбителя, то свой поступок он объяснил нехваткой времени, чтобы приехать согласно графику. Сейчас он привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.