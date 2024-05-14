Платная парковка на Привокзальной площади в Волгограде заработает с 20 мая

Платить за парковку на Привокзальной площади и на улице Коммунистической в Волгограде владельцам легковых автомобилей придется по 40 рублей в час в будние дни. Бесплатной стоянка будет первые 15 минут, а также без ограничений по времени по будням с 20.00 до 8.00 и в выходные и праздничные дни.