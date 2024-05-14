Платная парковка на Привокзальной площади в Волгограде заработает с 20 мая

Платная парковка на Привокзальной площади и прилегающей к ней улице Коммунистической в Волгограде заработает с 20 мая 2024 года. До этого оставить там машину автомобилисты могли даром. Раскошелиться придется на 40 рублей в час. Для оплаты разработали шесть способов, включая наличный и безналичный форматы, сообщили в мэрии.
«Парковочное пространство на Привокзальной площади, а также на участке улицы Коммунистической от улицы Гоголя до Комсомольского путепровода полностью готово к работе: обновлено асфальтовое покрытие, нанесена дорожная разметка, установлены соответствующие знаки и комплексы фотовидеофиксации», — прокомментировали в горадминистрации.
Сколько стоит парковка у вокзала в Волгограде
Платить за парковку на Привокзальной площади и на улице Коммунистической в Волгограде владельцам легковых автомобилей придется по 40 рублей в час в будние дни. Бесплатной стоянка будет первые 15 минут, а также без ограничений по времени по будням с 20.00 до 8.00 и в выходные и праздничные дни.
Напомним, раньше стоянка у вокзала стоила 100 рублей в час, а на Коммунистической оставлять машину было и вовсе запрещено.
Как оплатить парковку на Привокзальной площади в Волгограде
Для оплаты парковки в Волгограде придумали шесть способов. Безналичный расчет: через мобильное приложение «Горпарковки», через портал «Парковки Волгограда», в Сбербанк-онлайн. Также можно отправить смс-сообщение на номер 2730 с указанием региона (Р34), парковочной зоны (901 — Привокзальная площадь или 101 — ул. Коммунистическая), номера автомобиля (А000АА34) и количество часов стоянки. Все параметры нужно указать через звездочку — символ «*». Пример: р34*101 *А000АА34*2. Деньги спишут со счета мобильного телефона.
Наличными рассчитаться за платную парковку в Волгограде можно через терминалы, банкоматы и кассы Сбербанка.
ВАЖНО! Оплатить парковку в Волгограде нужно до конца суток, когда машину оставили на стоянке. В 23.59 система автоматически зафиксирует факт неоплаты. Владельцу автомобиля выпишут штраф — 2500 рублей.
«Штрафные санкции за неоплату размещения транспортного средства на платной парковке будут начисляться с 20 мая 2024 года и лицам, чьи транспортные средства не включены в реестр льготников», — подчеркнули в мэрии.
Какие льготные категории могут бесплатно оставить машину на платной парковке в Волгограде
Не будут платить за стоянку на платных парковках в Волгограде:
— ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I, II групп;
— участники СВО и члены их семей;
— многодетные семьи;
— владельцы электрокаров.
Чтобы зафиксировать льготу, нужно написать заявление и предоставить подтверждающие документы в МФЦ.
Телефоны горячей линии по платным парковкам в Волгограде
Задать вопросы и уточнить спорные моменты по платным парковкам в Волгограде можно по телефону горячей линии: 8 (8442)96−61−88, он есть и на информационных щитах.