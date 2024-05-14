Председатель правительства Кузбасса на какое-то время станет ио губернатора

Президент Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области после возможного ухода Сергея Цивилева, который выдвинут на пост министра энергетики России. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации в ответ на запрос NGS42.RU.В случае досрочного прекращения полномочий губернатора и до выхода указа, в соответствии с законодательством, временно исполняющим обязанности главы региона станет председатель правительства Кузбасса. На текущий момент это Илья Середюк. Если по каким-то причинам он не сможет выполнить новые функции, его обязанности перейдут к заместителю председателя правительства Игорю Малахову. Также пресс-служба уточнила, что досрочные выборы главы региона должны быть назначены парламентом Кузбасса и состояться до второго воскресенья сентября.