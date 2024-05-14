МЧС сообщает о чрезвычайной пожароопасности в Волгоградской области

Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, 14 и 15 мая в Калачевском, Октябрьском, Котельниковском, Суровикинком, Чернышковском, Палласовском, Николаевском, Старополтавском, Быковском, Иловлинском и Клетском районах региона, а также в Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5-й класс горимости леса.