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МЧС сообщает о чрезвычайной пожароопасности в Волгоградской области

В условиях высокой пожароопасности жителей и гостей региона призывают не посещать леса и не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, 14 и 15 мая в Калачевском, Октябрьском, Котельниковском, Суровикинком, Чернышковском, Палласовском, Николаевском, Старополтавском, Быковском, Иловлинском и Клетском районах региона, а также в Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5-й класс горимости леса.

Кроме того, в Серафимовичском, Кумылженском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Фроловском и Ольховском районах Волгоградской области прогнозируют 4-й класс горимости леса.

В случае пожара сразу звоните по телефону «101».

МЧС