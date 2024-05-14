Где отдохнуть летом 2024 в Казахстане: 10 мест для отпуска или выходных

Озеро Алаколь
Туристический сезон на озере начинается в начале июня, а лучшими месяцами для отдыха считают июль и август, поскольку в это время устанавливается теплая и сухая погода, а вода прогревается до +24 °C. Зоны отдыха расположены в курортных поселках Кабанбай, Жарбулак, Акши и Коктума.
В озере Алаколь особенная вода. С давних пор она славится лечебными свойствами и может менять свой оттенок несколько раз в день. Не зря название озера в переводе с казахского языка означает «яркое', “разноцветное'. При этом оттенок будет зависеть от глубины, погоды, характера дна и угла падения солнечного света.
Бурабай
Национальный парк «Бурабай» называют казахстанской Швейцарией. Эта живописная местность славится величественными горами, густыми хвойными лесами и 14 озерами.
Озера, леса и горы создали не только очень красивый ландшафт, но и уникальный лечебный микроклимат. Сюда приезжают, чтобы подышать хвойным воздухом, оздоровиться целебными грязями. Отдых дополнят пешие и конные прогулки в горах, катание на лодках и катамаранах.
Так как национальный парк входит в систему особо охраняемых природных территорий, на его территории введено понятие режимности. В зависимости от режимов охраны и целей использования природных ресурсов осуществляется функциональное зонирование.
Озеро Зеренда
Отдых на озере — хороший вариант для тех, кто любит экотуризм. Зеренда имеет тектоническое происхождение. Дно озера ровное, песчаное, местами покрытое галькой и отдельными валунами. Вода пресная и прозрачная, летом ее температура достигает +24 °C.
Природа местности не уступает другим казахстанским курортам. Живописное озеро окружено густым сосновым бором и сопками. Доступные активности: рыбалка, водные прогулки на яхте, катание на лошадях, поездка к водопаду, изучение местной флоры и фауны, пешие туристические маршруты. Природный парк находится в 50 км от Кокшетау.
Бухтарминское водохранилище
В 100 км от Усть-Каменогорска расположено крупнейшее в стране рукотворное водохранилище, обрамленное песчаными пляжами и зелеными склонами. Название происходит от впадающей в него реки Бухтарма. На берегу водохранилища расположились санатории и туристические базы.
Природа водохранилища уникальна и разнообразна. Леса и пустыни сменяют степи и горы, а в водоем впадают множество рек и озер. Казахстанцы приезжают сюда отдохнуть на лоне природы, порыбачить и насладиться живописными видами.
Капчагайское водохранилище
Капчагай еще одно крупнейшее водохранилище Казахстана. Летом сюда приезжают для пляжного отдыха. Пляжи песчаные, однако местами дно каменистое, поэтому для комфортного купания рекомендуется иметь специальную обувь. Жаркий климат, песчаные пляжи и бриз, который создает волны на воде, делают Капчагайское водохранилище полноценным курортом. Здесь расположены пансионаты и зоны отдыха разной ценовой категории.
Разнообразить пляжный отдых можно прогулками на яхтах и водных скутерах. На берегах водоема есть аквапарк и другие сервисы. Расстояние от Алматы до Капчагая — 70 км.
Кольсайские озера
Кольсайские озера называют жемчужиной Северного Тянь-Шаня. Все три озера находятся в живописном ущелье восточной части хребта Кунгей Алатау. Система озер в ущелье — замечательное место для пикников в выходные дни. Природная достопримечательность привлекает любителей горного туризма, а самым комфортным временем для экскурсии на Кольсайские озера считается период с апреля по сентябрь.
На двух нижних озерах есть коттеджи, гостевые домики и другая инфраструктура для путешественников. Помимо пеших прогулок, здесь можно покататься на лошадях, катамаранах или лодках.
Долина шаров Торыш
Урочище Торыш, которое расположено в 150 км от Актау, — удивительное и таинственное место в Казахстане. Сюда казахстанцы и гости страны часто отправляются на уик-энд. По территории урочища разбросаны тысячи каменных шаров диаметром от 1 до 3 м.
Причина формирования камней шарообразной формы стала предметом исследований. Считается, что шары образовались путем нарастания минералов или минеральных веществ вокруг неких тел, например камней или ракушек. Возраст камней в долине шаров по расчетам ученых может составлять от 40 до 60 млн лет. Поездку в долину можно совместить с посещением подземной мечети Шакпак-Ата (50 км на запад) или скал Кок-кала и горы Шеркала (60 км на восток).
Катон-Карагай
Живописное село расположилось у северных склонов горы Сарымсакты в восточной части страны. Центр экотуризма отмечает, что местность Катон-Карагая уникальна: горные вершины здесь соседствуют с прозрачными озерами, а лесные массивы — с субальпийскими лугами.
На территории находятся Катон-Карагайский государственный национальный природный парк и Маркакольский заповедник, а местными природными жемчужинами называют озеро Маркаколь, гору Белуха и гору Беркутаул.
Удобнее всего до Катон-Карагая добираться через Усть-Каменогорск. Расстояние между населенными пунктами составляет около 350 км.
Национальный парк «Алтын-Эмель»
Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» расположен между рекой Или и горами Джунгарского Алатау в центре исторического региона Семиречья. Дорога до природной достопримечательности от Алматы составляет 250 км. «Алтын-Эмель» занимает третье место по территории среди национальных парков Казахстана.
В парке расположены уникальные достопримечательности. Среди них знаменитая дюна Поющий бархан, комплекс курганов Бесшатыр, петроглифы Тайгак, меловые горы Актау, горы Катутау, сложенные вулканическими породами.
Туркестан
Национальный туристический портал Кazakhstan.travel отмечает, что Туркестанская область — одна из самых популярных среди путешественников в Казахстане, а город Туркестан — древняя столица Казахского ханства с 1500-летней историей. Он считается одним из важных культурно-исторических центров страны.
В городе расположены мавзолеи Ходжи Ахмеда Ясави и Арыстан-бабы, здесь можно посетить подземную мечеть Хильвет и несколько исторических музеев.
Немало природных и исторических достопримечательностей расположено в окрестностях Туркестана. Ближайший к Туркестану транспортный узел — Шымкент, который находится в 180 км.
Независимо от того, какой отдых вам по душе — спокойный или активный, в Казахстане обязательно найдете что-то, что сделает его незабываемым. Природное многообразие создает отличные возможности для водного, эко- и горного туризма, а богатое историческое наследие познакомит с культурными традициями страны.