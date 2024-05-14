Где отдохнуть летом 2024 в Казахстане: 10 мест для отпуска или выходных

В озере Алаколь особенная вода. С давних пор она славится лечебными свойствами и может менять свой оттенок несколько раз в день. Не зря название озера в переводе с казахского языка означает «яркое', “разноцветное'. При этом оттенок будет зависеть от глубины, погоды, характера дна и угла падения солнечного света.