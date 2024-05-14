Главные новости к 14 мая

Байден подписал закон о запрете импорта урана из России в США

Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон поможет укрепить «энергетическую и экономическую безопасность» США за счет снижения «зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики».

https://finance.mail.ru/2024−05−14/bayden-podpisal-zakon-o-zaprete-importa-urana-iz-rossii-v-ssha-61054283/