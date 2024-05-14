Главные новости к 14 мая

Российские военные нанесли удары по военному аэродрому в Умани
Российские военные нанесли удары по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника
https://news.mail.ru/incident/61055447/
Байден подписал закон о запрете импорта урана из России в США
Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон поможет укрепить «энергетическую и экономическую безопасность» США за счет снижения «зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики».
https://finance.mail.ru/2024−05−14/bayden-podpisal-zakon-o-zaprete-importa-urana-iz-rossii-v-ssha-61054283/
Блинкен прибыл с необъявленным визитом на Украину
Как сообщает Associated Press, он приехал в Киев с «необъявленной дипломатической миссией, чтобы заверить Украину в американской поддержке».
https://news.mail.ru/politics/61055132/
В МИД РФ назвали ложью слова Сунака про ядерную эскалацию
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
https://news.mail.ru/politics/61054226/
Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил для иноагентов
В случае возбуждения дела, ему может грозить лишение свободы до двух лет.
https://news.mail.ru/society/61054231/