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Выпавшему из окна жителю Башкирии собрали по кусочкам позвоночник

В Башкирии врачи по кусочкам собрали позвонок выпавшему из окна мужчине.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате врачи городской больницы смогли собрать позвоночник мужчине, который случайно выпал из окна четвертого этажа. В момент падения пострадавший был пьян.

Как рассказал главный врач больницы Алик Янышев, пациент обратился к медикам с жалобами на боли в пояснице, снижения движения в левой ноги и проблемами при мочеиспускании. Проведенное обследование показало, что у мужчины взрывной перелом тела L3 позвонка со сдавлением невральных структур.

В течение полуторачасовой операции хирурги восстановили функции позвоночника. Через несколько дней мужчина даже смог встать, а через неделю был выписан из больницы.

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