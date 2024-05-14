Выпавшему из окна жителю Башкирии собрали по кусочкам позвоночник

Как рассказал главный врач больницы Алик Янышев, пациент обратился к медикам с жалобами на боли в пояснице, снижения движения в левой ноги и проблемами при мочеиспускании. Проведенное обследование показало, что у мужчины взрывной перелом тела L3 позвонка со сдавлением невральных структур.