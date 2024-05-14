Культурная акция «Ночь в музее» пройдет в столице 18 мая

Участие в мероприятиях бесплатное, на некоторые из них потребуется предварительная регистрация.
«Всего к акции в этом году присоединится около 160 городских площадок: музеев, галерей, библиотек, парков, культурных центров и школ искусств. Впервые программу дополнят самокатными маршрутами, благодаря которым гости смогут посетить больше интересных локаций и событий», — рассказала Наталья Сергунина.
Экскурсии, марафоны, мастер-классы и не только
В 18:30 в усадьбе Кусково начнется музыкальный вечер «Джаз и не только». Студенты и преподаватели кафедры искусств Российского государственного социального университета исполнят популярные инструментальные и вокальные композиции в антураже регулярного парка XVIII века с его павильонами и мраморными скульптурами.
В 19:00 на одной из площадок Государственного музея В. В. Маяковского по адресу: улица Красная Пресня, дом 36, строение 1 (внутренний двор), зрителям представят литературную постановку «“Я сам”. Маяковский». В основу спектакля легли наиболее известные стихотворения и цитаты из автобиографического произведения поэта.
На парадном крыльце Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» с 19:00 до 20:30 пройдет арт-перформанс «Быть семьей». Под инструментально-электронную музыку актеры-участники расскажут гостям о семейных ценностях. В 22:30 посетителей пригласят на экскурсию «Ночное Царицыно» по дворцовой части территории.
В Музее-квартире И. Д. Сытина вечер посвятят знакомству с кинематографом начала XX века. Лекцию сопроводят показом видеофрагментов из лент того времени. Начало в 20:00.
В это же время специалисты Дома-музея Марины Цветаевой проведут пешеходную экскурсию по местам столицы, связанным с поэтессой. Маршрут пролегает от учреждения до бывшего дворца графа Соллогуба на Поварской улице.
В 21:00 в кинозале Государственного Дарвиновского музея пройдет мастер-класс «Ночь в объективе». Профессиональные фотографы поделятся секретами качественной съемки в темное время суток. Слушателей научат снимать портреты, пейзажи, салюты и звездное небо, а также подбирать технику и использовать ее возможности.
В саду Государственного музея А. С. Пушкина на Пречистенке в 22:00 начнется марафон «Читаем Пушкина при свечах». Принять в нем участие смогут все желающие. Первым на импровизированную сцену выйдет актер театра и кино Алексей Войтюк со стихотворением «Памятник».
Большинство площадок будет работать с 18:00 до 02:00. Узнать о программе подробнее и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте акции.
Кроме того, 18 мая москвичи и туристы смогут бесплатно побывать во всех подведомственных городу музеях и выставочных залах.