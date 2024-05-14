Культурная акция «Ночь в музее» пройдет в столице 18 мая

В саду Государственного музея А. С. Пушкина на Пречистенке в 22:00 начнется марафон «Читаем Пушкина при свечах». Принять в нем участие смогут все желающие. Первым на импровизированную сцену выйдет актер театра и кино Алексей Войтюк со стихотворением «Памятник».