На Майской прогулке-2024 появились городские маршруты

Традиционная «Майская прогулка» в Екатеринбурге в этом году состоится 19 мая. Пройдет акция уже в 41 раз. Организаторы предлагают на выбор пять маршрутов. Старт (с 7:00 до 13:00) и финиш (с 12:00 до 21:00) будет организован около Уральского Федерального университета (УрФУ) на улице Мира, 19.