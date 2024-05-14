На Майской прогулке-2024 появились городские маршруты

Традиционная «Майская прогулка» в Екатеринбурге в этом году состоится 19 мая. Пройдет акция уже в 41 раз. Организаторы предлагают на выбор пять маршрутов. Старт (с 7:00 до 13:00) и финиш (с 12:00 до 21:00) будет организован около Уральского Федерального университета (УрФУ) на улице Мира, 19.
Майская прогулка 2024 в Екатеринбурге: маршруты
Самый короткий маршрут — «Полупроменад». Участникам дистанции нужно пройти 10 километров по центру города. Он хорошо подойдёт для новичков и родителей с детьми.
«Исетский променад» — 17 километров. Участников ждут лучшие места города: центральная улица Ленина, парк Энгельса и сад имени Павлика Морозова.
«Шарташская кругосветка» — 17 километров. Он подойдёт как для начинающих, так и для бывалых пешеходов. Главное его достоинство — прогулочная трасса пройдет вдоль озера Шарташ и археологического памятника «Каменные палатки».
Для любителей пешего туризма в этом году организовали новый уникальный маршрут «в Новокольцовский». Его продолжительность 35 километров. Он проходит через Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, лесопарк Лесозаводов России и следует в Новокольцовский микрорайон. Там участников ждут фотозона и выступления диджеев. Специально для тех, кто выберет этот маршрут, разработан аудиогид, где собрана информация о достопримечательностях города.
Маршрут «Классика» — 50 километров! «Путь самурая», как описывают его сами организаторы прогулки. Он предназначен только для тех, кто хочет испытать себя. В нём есть всё — от центра и главных парков города до лесных троп вблизи лесопарка Университетский.
— Основное нововведение — мы добавили маршруты в городе. По предварительной регистрации примерно 30 процентов участников выбирают эти маршруты. Город сильно меняется, очень много интересных мест, на которые можно посмотреть, — рассказал основатель «Майской прогулки» Виктор Гроховский.
Как подготовиться к «Майской прогулке» в Екатеринбурге?
— Если человек раньше ходил только до автомобиля или автобуса, естественно будет тяжело пройти даже 10 километров, поэтому нужно правильно распределять свои силы. Кроме того, чтобы не заблудиться, мы разработали GPS-треки по маршрутам, — рассказал главный судья майской прогулки Андрей Яговкин.
Любителям пешего туризма также рекомендовано перед днём старта ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы подобрать подходящую одежду. Главное — надеть удобную обувь. Также следует обработать одежду от клещей и других насекомых. Принять участие в «Майской прогулке» можно вместе с детьми или с домашними питомцами.
На всех маршрутах будут работать контрольные пункты с бесплатной питьевой водой, перекусом, чаем и туалетом. Там же будут работать дежурные медики.
На старте всем предоставят карту с определённым маршрутом и его текстовым описанием. На сложных участках будут стоять указатели, поэтому вероятность заблудиться довольно низкая. Территория маршрутов также обработана от клещей.
Если же вы решили сойти с дистанции — обязательно нужно сделать это на контрольном пункте или сообщить об этом организаторам.
Можно ли сдать нормы ГТО в Екатеринбурге?
Можно сдать норматив ГТО на туристический поход с проверкой навыков. Для этого нужно зарегистрироваться на портале «Готов к труду и обороне», получить медицинский допуск и подать заявку на прохождение испытания.
Как зарегистрироваться на Майскую прогулку 2024 в Екатеринбурге?
Сделать это можно двумя способами — на сайте и на старте.
На сайте mayprogulka.ru можно зарегистрироваться без очередей, нужен лишь логин и пароль. В личном кабинете участника есть возможность выбрать маршрут, оплатить организационный взнос. Далее нужно распечатать заполненную анкету и прийти с ней на старт в день прогулки.
На старте в день мероприятия нужно подойти в шатёр регистрации, которая начинается с 7:00, заполнить анкету и также оплатить взнос.
Стоимость участия в «Майской прогулке» зависит от дня оплаты. Если оплатить заранее, до дня старта, билет будет дешевле. Стоимость взрослого билета до 15 мая — 350 рублей, до 18 мая — 400 рублей, а в день старта — 450 рублей. Детский билет обойдётся в два раза дешевле.