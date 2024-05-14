Куклачева выписали из больницы после обширного инфаркта

12 апреля, в день своего 75-летия, основатель и руководитель Театра кошек Куклачев почувствовал недомогание во время выступления в эстрадно-цирковом шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни». Медики оказали ему первую помощь и увезли в больницу, где артисту сделали операцию. Как сообщали ТАСС в пресс-службе Театра кошек, Куклачев перенес обширный инфаркт.