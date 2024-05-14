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В Челябинске на полмесяца отменили два трамвая из-за ремонта путей

Передвижение по ЧМЗ затруднилось.

Источник: АиФ Волгоград

В Металлургическом районе Челябинска стартовал ремонт трамвайных путей на разворотном кольце ЧМК. В связи с этим там до начала июня изменили схемы движения четырех трамвайных маршрутов, а два — полностью отменили, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

До 1 июня включительно будет закрыто движение до остановки «ЦХП». Маршруты 9 и 10 временно перестанут курсировать. Остальные будут ходить по измененным траекториям:

№ 3: Автовокзал — Коксохим;

№ 4: Чичерина — Коксохим;

№ 18: Чистопольская — Коксохим;

№ 20: Областная больница — Першино.

Пассажирам предложили пользоваться трамваем-челноком «ЧМК — ЦХП» (будет ходить каждые 25 минут ежедневно), маршруткой № 25 и автобусами 15, 31, 42, 43, 47, 71.