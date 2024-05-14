В Челябинске на полмесяца отменили два трамвая из-за ремонта путей

В Металлургическом районе Челябинска стартовал ремонт трамвайных путей на разворотном кольце ЧМК. В связи с этим там до начала июня изменили схемы движения четырех трамвайных маршрутов, а два — полностью отменили, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».