Оранжевый уровень погодной опасности вновь объявлен в Челябинской области

В ближайшие сутки в регионе удержится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный: ночью его скорость 3−8 м/с, днем в среду — 4−9 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до плюс 4, в большинстве районов заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 5 градусов. Днем 15 мая прогнозируется до плюс 10−15 градусов.