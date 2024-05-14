Предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности вновь объявлен в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Оранжевый — погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО, подготовленной Гидрометцентром России.
Основанием стали ожидаемые в отдельных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 5 градусов. Период предупреждения — с 20 часов 14 мая до 8 часов 15 мая.
В ближайшие сутки в регионе удержится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный: ночью его скорость 3−8 м/с, днем в среду — 4−9 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до плюс 4, в большинстве районов заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 5 градусов. Днем 15 мая прогнозируется до плюс 10−15 градусов.