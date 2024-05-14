Жителям Новосибирской области разрешили жарить шашлыки на дачах с 26 мая

Однако с 26 мая все ограничения будут сняты. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ НСО.
«С 26 мая можно разводить огонь, в том числе мангалы, но только при соблюдении всех противопожарных норм», — сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что дальнейшая ситуация будет зависеть от пожарной обстановки в Новосибирской области. Если она ухудшится, то вновь будет введен особый противопожарный режим.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что на Бердском шоссе в Новосибирске из-под земли хлещет вода из-за прорыва трубы.