Миллионы пассажиров в месяц. Самые загруженные станции метро Москвы

Каждый день метро в Москве перевозит миллионы пассажиров. Столичная подземка постоянно развивается — в прошлом году запущено движение по всей БКЛ, в 2024 году планируется открыть 11 станций новой радиальной Троицкой линии. Но и народа в столице живет и работает много. По данным Росстата, численность населения столицы — более 13 млн человек. А вместе с жителями пригородов — почти 20 млн. Так что пустым метро не бывает. Недавно на Портале открытых данных правительства Москвы data.mos.ru была опубликована информация о пассажиропотоке на станциях метрополитена в первом квартале текущего года.
Топ-10 самых загруженных станций метро Москвы (первый квартал 2024)
1. «ВДНХ»
На станцию вошли более 7,4 млн пассажиров, а вышли — более 6,9 млн пассажиров.
2. «Комсомольская»
На станцию вошли более 7,8 млн пассажиров, а на выход — более 6,3 млн пассажиров.
3. «Щёлковская»
На станцию вошли более 6,1 млн пассажиров, а вышли — более 5,7 млн.
4. «Новогиреево»
На вход станцией воспользовались более 5,4 млн пассажиров, а на выход — 5,2 млн.
5. «Выхино»
На станцию вошли более 5,2 млн пассажиров, вышли — более 5,1 млн.
6. «Китай-город»
На станцию вошли более 4,9 млн пассажиров, а вышли — более 5,1 млн.
7. «Теплый стан»
Пассажиропоток на вход составил 4,9 млн человек, на выход — 4,8 млн.
8. «Царицыно»
Пассажиропоток на вход составил более 4,9 млн человек, а на выход — 4,7 млн.
9. «Бульвар Дмитрий Донского»
Вошли на станцию более 4,8 млн пассажиров, а вышли — более 4,6 млн.
10. «Домодедовская»
На станцию вошли более 4,9 млн человек, вышли — 4,6 млн.
По словам директора Центра транспортного планирования НИУ ВШЭ Павла Зюзина, такие станции, как «Комсомольская», «Царицыно», «Выхино» или «Щелковская», традиционно загружены, потому что они являются транзитными для пассажиров, которые пересаживаются с наземного транспорта на подземный, и наоборот. На «Комсомольскую» приходятся пассажиропотоки сразу с трех вокзалов. «Щелковская» обслуживает автовокзал. «Выхино» — пригородные электрички на юго-востоке столицы. «Теплый стан» — пассажиров, прибывающих в Москву с юго-западного направления, «Домодедовская» — с южного.
Но, например, «ВДНХ» не является пересадочной станцией, однако она тоже загружена.
«Причина в том, что эта станция расположена вблизи городского объекта массового посещения», — объясняет эксперт.
То же можно сказать и про «Китай-город». На нее прибывают люди, чтобы попасть в центр города. Она же обеспечивает пассажирообмен между двумя линиями метро.
Станции «Бульвар Дмитрия Донского», «Новогиреево», «Выхино», «Щелковская» загружены еще и потому, что они обслуживают не только тех, кто проживает в пешей доступности от них, но и жителей других близлежащих районов массовой застройки.