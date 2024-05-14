Миллионы пассажиров в месяц. Самые загруженные станции метро Москвы

Каждый день метро в Москве перевозит миллионы пассажиров. Столичная подземка постоянно развивается — в прошлом году запущено движение по всей БКЛ, в 2024 году планируется открыть 11 станций новой радиальной Троицкой линии. Но и народа в столице живет и работает много. По данным Росстата, численность населения столицы — более 13 млн человек. А вместе с жителями пригородов — почти 20 млн. Так что пустым метро не бывает. Недавно на Портале открытых данных правительства Москвы data.mos.ru была опубликована информация о пассажиропотоке на станциях метрополитена в первом квартале текущего года.