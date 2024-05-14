В Севастополе проходит тренировка Черноморского флота

По его словам, тренировка проходит в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт. Планируется, что это мероприятие продлится ориентировочно до полудня. Как пояснил севастопольский губернатор, флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. По словам главы города-героя, это мероприятие предусматривает стрельбу из различных видов стрелкового оружия.