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Мэр Набережных Челнов прокомментировал запрет на электротранспорт в парках

По его словам, эта тема до сих пор вызывает много споров.

Источник: Комсомольская правда
В Набережных Челнах запретили движение на электрическом транспорте на набережных, в парках и скверах.

Это решение на аппаратном совещании прокомментировал мэр города Наиль Магдеев.

По словам Магдеева, эта тема до сих пор вызывает много споров. Он подчеркнул, что парки и скверы являются территориями для отдыха горожан, а не для передвижения транспорта.

Как отметил мэр города, в общественных местах подобного транспорта быть не должно. Также он поручил главам районов ограничить движение транспорта на этих территориях.

Напомним, в Казани на 11 участках полностью запретят ездить на электросамокатах.