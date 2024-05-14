Мэр Набережных Челнов прокомментировал запрет на электротранспорт в парках

В Набережных Челнах запретили движение на электрическом транспорте на набережных, в парках и скверах.
Это решение на аппаратном совещании прокомментировал мэр города Наиль Магдеев.
По словам Магдеева, эта тема до сих пор вызывает много споров. Он подчеркнул, что парки и скверы являются территориями для отдыха горожан, а не для передвижения транспорта.
Как отметил мэр города, в общественных местах подобного транспорта быть не должно. Также он поручил главам районов ограничить движение транспорта на этих территориях.
Напомним, в Казани на 11 участках полностью запретят ездить на электросамокатах.