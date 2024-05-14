Часть логистического центра Wildberries в Юрге запустят уже к концу года

В Юрге идёт строительство крупного логистического центра компании Wildberries. Первая очередь проекта, включающая две секции склада и административно-бытовую часть, планируется к запуску до конца текущего года. Этот этап позволит создать около 1000 рабочих мест, сообщает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. К концу следующего года комплекс достигнет полной мощности и станет крупным узлом в логистической сети региона. «Запуск складского комплекса оптимизирует логистическую цепочку и упростит товарам кузбасского производства путь на мировой рынок», — отмечает Цивилев. Проект обещает не только улучшить доступность социально значимых товаров для жителей региона, но и дать мощный толчок для развития местного бизнеса. По оценкам, объект обеспечит стабильной занятостью до 4,5 тысячи человек.