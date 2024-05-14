Что нужно знать о маках, цветущих в степях Казахстана

Самый благоприятный период для цветения маков — последний месяц весны. Именно тогда формируются идеальные условия для нежных цветов: устанавливается дневная температура в диапазоне +25…+30°C при оптимальной влажности. В такой среде цветы могут продержаться на весенних полях чуть больше двух недель, иногда до начала июня.
Ежегодно яркие цветки с блестящими, будто атласными лепестками привлекают внимание тысячи туристов. Казахстанцы с удовольствием отправляются к огненным полям полюбоваться невероятными цветами и сфотографироваться на их фоне.
Некоторые отдыхающие собирают трогательный цветок в букеты, несмотря на просьбы ботаников не срывать цветы с полей. Дело это бессмысленное и неблагодарное.
Как рассказал заведующий лабораторией интродукции цветочно-декоративных растений открытого грунта Института ботаники и фитоинтродукции Ескендир Сатеков, рвать цветы неразумно, поскольку маки практически невозможно донести до вазы. Настолько нежны и хрупки эти растения.
«В Красную книгу Казахстана маки не занесены, но это не значит, что маки не нужно беречь. Устраивая фотосессию, необходимо бережно относиться к любым растениям и стараться как можно меньше воздействовать на луга и поля с растениями».
Но нередки случаи, когда люди по-своему реагируют на прекрасное. Ради эффектной фотографии некоторые граждане срывают хрупкие цветы и массово вытаптывают поля, даже не задумываясь, что полевой цветок не выдержит и нескольких часов без природной среды.
«Как ботаники мы призываем не уничтожать маки, поскольку это компоненты нашего биоразнообразия, которые каждый год радуют нас своим цветением. Для букетов мак не пригоден, так как он быстро увядает».
В нашей местности распространены маки по предгорьям, вдоль Зайлийского и Кыргызского Алатау, а также по Капшагайской трассе.
Цветы, которые в Казахстане традиционно называют «маками», подразделяются на три вида: мак павлиний, рёмерия отогнутая и мачок изящный.
Чаще всего близ Алматы и в Алматинской области можно встретить так называемый павлиний мак (Papaver pavoninum).
Также очень распространен вид рёмерия (Roemeria).
«Как любые растения из семейства маковых, мак и рёмерия содержат алкалоиды, не стоит их пробовать на вкус. Это однолетние растения, они дают семена и заканчивают вегетацию, то есть погибают. И мак, и рёмерию можно попробовать вырастить у себя на приусадебном участке или во дворе. Нужно собрать зрелые семена и раскидать по поверхности почвы, и тогда на следующий год они порадуют вас своим цветением».
К слову, степной мак не относится к наркотическим растениям, в отличие от опийного.
Рёмерия отогнутая или преломленная (Roemeria refracta). Этот вид мака предпочитает степные сухие участки, является типичным растениям степей. Также его можно увидеть на склонах гор.
Растения эти однолетние. То есть каждый год у них созревает большое количество семян, которые распространяются ветром на большие расстояния.
Ескендир Сатеков поделился преданиям о маках.
Цветение маковых каждый год оставляет яркие впечатления у жителей и гостей страны. Сколько бы раз местные жители ни видели потрясающую картину горящих алым цветом просторов, каждую весну люди выезжают на поля и в предгорья, чтобы насладиться потрясающими видами родной природы.
Период цветения маковых очень непродолжителен. И тем, кто хочет сфотографироваться на фоне алого моря, необходимо поспешить. При этом важно соблюдать правила бережливого отношения к природе, чтобы она не переставала радовать нас весенними красками и ароматом.