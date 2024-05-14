Что нужно знать о маках, цветущих в степях Казахстана

«Как любые растения из семейства маковых, мак и рёмерия содержат алкалоиды, не стоит их пробовать на вкус. Это однолетние растения, они дают семена и заканчивают вегетацию, то есть погибают. И мак, и рёмерию можно попробовать вырастить у себя на приусадебном участке или во дворе. Нужно собрать зрелые семена и раскидать по поверхности почвы, и тогда на следующий год они порадуют вас своим цветением».