Авиарейсы запустят между Самарой и Батуми с 16 июня

Полеты между Самарой и Батуми будет выполнять авиакомпания Red Wings. Они стартуют с 16 июня. Запланирован один рейс в неделю — по воскресеньям. Отправление из аэропорта Курумоч намечено на 7:15, прибытие в город у побережья Черного моря — 10:20. Время в пути составит чуть более трех часов.