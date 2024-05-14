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Авиарейсы запустят между Самарой и Батуми с 16 июня

Самарцы этим летом смогут попасть на самолете в главный туристический центр современной Грузии.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самарской области смогут попасть на самолете в главный туристический центр современной Грузии — Батуми. Рейсы по этому направлению запустят в начале лета 2024 года.

Полеты между Самарой и Батуми будет выполнять авиакомпания Red Wings. Они стартуют с 16 июня. Запланирован один рейс в неделю — по воскресеньям. Отправление из аэропорта Курумоч намечено на 7:15, прибытие в город у побережья Черного моря — 10:20. Время в пути составит чуть более трех часов.

Пассажиров будут перевозить на отечественном самолете Sukhoi Superjet 100. Уже открыто бронирование билетов. Их стоимость начинается от 16 765 рублей.