Авиарейсы запустят между Самарой и Батуми с 16 июня

Жители Самарской области смогут попасть на самолете в главный туристический центр современной Грузии — Батуми. Рейсы по этому направлению запустят в начале лета 2024 года.
Полеты между Самарой и Батуми будет выполнять авиакомпания Red Wings. Они стартуют с 16 июня. Запланирован один рейс в неделю — по воскресеньям. Отправление из аэропорта Курумоч намечено на 7:15, прибытие в город у побережья Черного моря — 10:20. Время в пути составит чуть более трех часов.
Пассажиров будут перевозить на отечественном самолете Sukhoi Superjet 100. Уже открыто бронирование билетов. Их стоимость начинается от 16 765 рублей.