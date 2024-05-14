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В Самаре благоустроят парк Щорса и два сквера в 2025 году

Работы в Самаре будут выполнены в рамках нацпроекта по результатам голосования.

Источник: администрация Самары

В Самаре завершилось голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2025 году. Горожане выбрали несколько ключевых объектов для предстоящих работ.

Так, победителем стал парк Щорса, расположенный в границах улиц Спортивной и Урицкого в Железнодорожном районе. В рамках проекта здесь планируется создание большой многофункциональной детской площадки с игровым комплексом для детей 3−7 лет. Также предусмотрены две спортивные площадки с необходимым оборудованием и открытая летняя сцена для проведения массовых мероприятий.

Кроме парка Щорса благоустройство также пройдет в сквере Экономистов в Советском районе и на территории сквера по Зубчаниновскому шоссе. В первом будет устроена современная площадка для молодежи с тренажерами и местами для отдыха и общения. Для зоны отдыха предусмотрены «сухой» фонтан, беседки и скамейки. Во втором сквере планируется восстановление пешеходных дорожек, санитарная обрезка зеленых насаждений и посадка ели.

архитектура