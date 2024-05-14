В Самаре благоустроят парк Щорса и два сквера в 2025 году

Кроме парка Щорса благоустройство также пройдет в сквере Экономистов в Советском районе и на территории сквера по Зубчаниновскому шоссе. В первом будет устроена современная площадка для молодежи с тренажерами и местами для отдыха и общения. Для зоны отдыха предусмотрены «сухой» фонтан, беседки и скамейки. Во втором сквере планируется восстановление пешеходных дорожек, санитарная обрезка зеленых насаждений и посадка ели.