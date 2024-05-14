На Урале сносят приют, в котором жили около ста собак: что будет с четвероногими

В Среднеуральске 14 мая силовики и общественники приехали к зоозащитнице Елене Маланиной, чтобы снести нелегально построенный приют. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщают волонтеры фонда «ЗООзащита».
В этих стенах обитало около сотни собак разного возраста. Приют под открытым небом с 2016 года доставлял неудобства среднеуральцам. Они жаловались на стаи агрессивных собак, шум и неприятный запах. В конце концов, обратились в суд и прокуратуру.
Как итог, постройку на улице Бахтеева, 25 в Верхнепышминском суде признали незаконной. В решении от 24 ноября 2021 года сказано, что на тот момент площадь стихийного приюта была 463 квадратных метра. На участке жили 45 собак.
— Указанный земельный участок на кадастровый учет не поставлен, границы не определены, в пользование не передавался. Факт самовольного занятия ответчиком спорного земельного участка фактически не оспаривается и последним, подтвержден фотоматериалами и объяснениями ответчика, — сказано в решении суда.
Со временем, животных стало в разы больше. И переезжать Елена Маланина никуда не собиралась. По оценке общественницы Светланы Седухиной, в приюте у Маланиной было около 100 собак. В момент сноса сюда наведались волонтеры на авто, чтобы забрать десятки животных. На кадрах, запечатленных волонтерами, было видно, как хозяйка пыталась усмирить собак в автоклетках. Сама же Елена пыталась давить на жалость и просила приставов повременить со сносом. На фоне слышен громкий собачий лай.
— Филя! — кричит собакам Елена. — Ну-ка! Бабай, я тебе сейчас!
По прогнозам, волонтеров собаки могут остаться на улице или попасть в «черные» передержки.
— Елена Маланина забирала восемь моих собак, чтобы помочь мне. Я инвалид первой группы и не справлялась с ними. Сегодня приехала, чтобы забрать их обратно. Изначально собак из приюта Елены хотели увезти в пункт временного содержания животных в Камышлов. Но было решено, что животных увезут в ближайший приют, — рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Ирина Стриганова.
На момент публикации связаться с хозяйкой приюта не удалось.
Директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в Среднеуральске Арсен Абаджян сообщил общественникам, что животных не будут отвозить в Камышлов.
— Собак перевозим в наш муниципальный приют. Этих собак мы разместим в комфортных условиях, с наблюдением ветеринаров. Вместимость нашего приюта у нас 60 готовых вольеров. Параллельно сделаем дополнительные, — рассказал директор Среднеуральского приюта Арсен Абаджян.
Напомним, что печально известный пункт временного содержания в Камышлове попал в центр внимания еще в 2022 году. На тот момент в «концлагере» для собак были найдены десятки истощенных животных.