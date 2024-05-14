На Урале сносят приют, в котором жили около ста собак: что будет с четвероногими

Со временем, животных стало в разы больше. И переезжать Елена Маланина никуда не собиралась. По оценке общественницы Светланы Седухиной, в приюте у Маланиной было около 100 собак. В момент сноса сюда наведались волонтеры на авто, чтобы забрать десятки животных. На кадрах, запечатленных волонтерами, было видно, как хозяйка пыталась усмирить собак в автоклетках. Сама же Елена пыталась давить на жалость и просила приставов повременить со сносом. На фоне слышен громкий собачий лай.