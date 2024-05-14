Из-за заморозков воронежцы могут остаться без плодов и ягод

«Влага нулевая, — констатирует Владимир Шевченко. — В Павловском районе, например, три месяца не было дождей. Если раньше на зимний период приходилось 25 процентов осадков, то сейчас гораздо больше. Почва за зиму напиталась влагой — снега было много. А теперь — засушливый период. Будет дождь — ждём одну ситуацию, не будет — проблема усугубится. Осадков может выпасть на 5 мм, а нужно на 10−15 мм. Иначе семечко набухнет и опять погибнет. Но тут природа — ничего не поделаешь. Будем надеяться на лучшее. Но то, что в этом году мы останемся без своих фруктов и ягод и в значительной степени без овощей, можно сказать точно».