Из-за заморозков воронежцы могут остаться без плодов и ягод

Воронежские дачники и жители частного сектора запаниковали, жалуясь в соцсетях, что ни ягод, ни плодов в этом году не будет. Всё погибло.
Огромный ущерб продолжают подсчитывать аграрии. Мороз уничтожил или повредил более 265 тыс. га озимых и яровых, в связи правительство региона 7 мая объявило режим ЧС. Что делать, и возможна ли в такой ситуации поддержка от государства, выяснял «АиФ-Черноземье».
Всё побило.
В этом году апрель выдался аномально тёплым. Погода стояла как в июне, всё очень рано отцвело. Кто-то радовался резко наступившему лету, но опытные огородники переживали: такая аномалия не к добру, как бы чего не вышло. Так и получилось: в первой декаде мая по всему Черноземью ударили сильные и продолжительные заморозки.
«Яблони, вишню, черешню, смородину, кукурузу, горох, ячмень — всё побило, — сокрушается руководитель хозяйства “Новонадеждинское” Аннинского района Николай Паринов. — Пшеницу и кукурузу мы уже пересеяли, на очереди — ячмень и горох. Но ситуация у нас очень не завидная. Будем думать, что делать дальше. За всю мою жизнь таких заморозков не было, а мне на днях исполнилось 76 лет! Раньше случались морозы, но помягче. Помню, как-то град побил половину урожая. А в этом году урожай погиб полностью».
В этом году специальные подкормки и розжиг соломы в садах для окуривания деревьев не помогли. Аграрии отмечают: мороз буквально сжёг цветы плодовых, а ростки подсолнечника в руках сейчас распадаются в труху. Отрицательные температуры, по данным облправительства, погубили 127 тыс. га озимого клина — говорят, такое случилось впервые.
«В этом году из-за апрельских высоких температур стремительно пошёл рост озимых, и потому весеннего, как и осеннего, кущения, не было, а значит, продуктивные свойства во многом были потеряны, — говорит заслуженный работник сельского хозяйства РФ, профессор Владимир Шевченко. — Когда ударил мороз, озимая пшеница находилась в фазе так называемого трубкования — формирования зачаточного колоса, из которого потом появляется зерно. Поэтому так много потерь. Внешне растения могут выглядеть и нормально, но по 40−50 центнера с га мы теперь точно не соберём».
Серьёзно пострадали посевы кукурузы. В меньшей степени — гороха и подсолнечника. По словам доктора сельскохозяйственных наук, профессора ВГАУ Сергея Гончарова, есть надежда на яровой ячмень и пшеницу, хотя часть листьев у них повреждена отрицательной температурой. Посевы восстановятся, если будет благоприятная погода, поскольку точка роста у этих культур ещё спрятана под землёй.
Ночные заморозки оставили без урожая воронежских дачников и огородников. На приусадебных участках серьёзно пострадал виноград. Минусовых температур не выдержали также плодовые деревья и кустарники и рассада овощей, высаженная в грунт. Конечно, дачники пытались спасти урожай, но ни укрытия в виде вёдер и плёнки, ни одымление участков не помогли.
Нужны дожди.
В регионе в рамках режима ЧС аграриям обещаны кредитные каникулы, а застрахованным хозяйствам выплатят компенсацию. Земледельцы, которые получили субсидии на развитие растениеводства и столкнулись с массовой гибелью посевов, могут документально зафиксировать невозможность выполнения целевых показателей. До 20 мая хозяйства должны собрать точные данные о размере ущерба и направить их в министерство сельского хозяйства Воронежской области.
Сейчас многие аграрии бросились пересевать зерновые — вегетационный период ещё позволяет это сделать. Но проблема также в том, что в почве нет влаги. И это может отрицательно сказаться на будущих посевах.
«Влага нулевая, — констатирует Владимир Шевченко. — В Павловском районе, например, три месяца не было дождей. Если раньше на зимний период приходилось 25 процентов осадков, то сейчас гораздо больше. Почва за зиму напиталась влагой — снега было много. А теперь — засушливый период. Будет дождь — ждём одну ситуацию, не будет — проблема усугубится. Осадков может выпасть на 5 мм, а нужно на 10−15 мм. Иначе семечко набухнет и опять погибнет. Но тут природа — ничего не поделаешь. Будем надеяться на лучшее. Но то, что в этом году мы останемся без своих фруктов и ягод и в значительной степени без овощей, можно сказать точно».
Уже сейчас эксперты прогнозируют стремительный рост цен на фрукты, соки, детское питание, возможно, зерно и продукты из него. Но остаётся надежда на овощи и корнеплоды. Она, как известно, умирает последней.