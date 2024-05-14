Из Калининграда в Берлин запускают дополнительные автобусы. Об этом «Клопс» сообщили на городском автовокзале.
Дополнительные рейсы начнут курсировать с 15 июля и останутся в расписании по 3 сентября. Время отправления из Калининграда — по понедельникам в 22:00, из Берлина транспорт будет уходить в 21:00 по вторникам.
Сейчас из областного центра в города Германии курсирует несколько автобусов:
- № 904 до Бремена (раз в неделю),
- № 905 до Фрайбурга (3 раза в неделю),
- № 400 до аэропорта Берлина (раз в неделю, по средам),
- № 400 до Берлина (раз в неделю, по субботам),
- Трансфер до Штутгарта (2 раза в неделю).
Кроме того, автобусы в западном направлении ходят и в Польшу. Продажи билетов до Гданьска открыли уже на июль.