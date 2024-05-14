Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Калининграда в Берлин запускают дополнительные автобусы

Количество рейсов увеличат летом.

Из Калининграда в Берлин запускают дополнительные автобусы. Об этом «Клопс» сообщили на городском автовокзале.

Дополнительные рейсы начнут курсировать с 15 июля и останутся в расписании по 3 сентября. Время отправления из Калининграда — по понедельникам в 22:00, из Берлина транспорт будет уходить в 21:00 по вторникам.

Сейчас из областного центра в города Германии курсирует несколько автобусов:

  1. № 904 до Бремена (раз в неделю),
  2. № 905 до Фрайбурга (3 раза в неделю),
  3. № 400 до аэропорта Берлина (раз в неделю, по средам),
  4. № 400 до Берлина (раз в неделю, по субботам),
  5. Трансфер до Штутгарта (2 раза в неделю).

Кроме того, автобусы в западном направлении ходят и в Польшу. Продажи билетов до Гданьска открыли уже на июль.