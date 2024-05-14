Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске летом 2024 года

Начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова рассказала, какая погода будет в Новосибирске летом 2024 года.
Она отметила, что синоптики составляют на сезон только предварительные прогнозы. Невозможно в научном плане учитывать циклоны и антициклоны, которые будут проходить по территории региона.
«Пока все стандартно. Все близко к норме», — отметила Кичанова в разговоре с журналистом «МК в Новосибирске».
По предварительным данным, июль будет более дождливым и прохладным.