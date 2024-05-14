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Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске летом 2024 года

Составлен только предварительный прогноз.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 77% 758 мм рт. ст. +17°

Начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова рассказала, какая погода будет в Новосибирске летом 2024 года.

Она отметила, что синоптики составляют на сезон только предварительные прогнозы. Невозможно в научном плане учитывать циклоны и антициклоны, которые будут проходить по территории региона.

«Пока все стандартно. Все близко к норме», — отметила Кичанова в разговоре с журналистом «МК в Новосибирске».

По предварительным данным, июль будет более дождливым и прохладным.