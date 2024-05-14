Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы находят первые маслята в лесах региона

Рассказываем, где нижегородцы находят грибы.

Источник: Аргументы и факты

Жители Нижегородской области начали собирать первые маслята в лесах региона. Уловами с «тихой охоты» они поделились в группе «Грибы ягоды грибники Нижегородской области».

Грибы нижегородцы находят в Починковский районе, а также в Лукояновском, Сергачском, Володарском и в Березовой Пойме. Кроме маслят некоторые грибники находят и сморчки. На фотографиях видно, что из леса они возвращаются с полными корзинами.

Напомним, ранее мы писали, что жительница Нижегородской области нашла редкий гриб в лесу региона.