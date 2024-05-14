Нижегородцы находят первые маслята в лесах региона

Грибы нижегородцы находят в Починковский районе, а также в Лукояновском, Сергачском, Володарском и в Березовой Пойме. Кроме маслят некоторые грибники находят и сморчки. На фотографиях видно, что из леса они возвращаются с полными корзинами.