Нижегородцы находят первые маслята в лесах региона

Жители Нижегородской области начали собирать первые маслята в лесах региона. Уловами с «тихой охоты» они поделились в группе «Грибы ягоды грибники Нижегородской области».
Грибы нижегородцы находят в Починковский районе, а также в Лукояновском, Сергачском, Володарском и в Березовой Пойме. Кроме маслят некоторые грибники находят и сморчки. На фотографиях видно, что из леса они возвращаются с полными корзинами.
Напомним, ранее мы писали, что жительница Нижегородской области нашла редкий гриб в лесу региона.