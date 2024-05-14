Легендарную VIP-зону парка Маяковского в Екатеринбурге откроют для посетителей

«У нас в планах открыть территорию, восстановить инфраструктуру. Там есть достаточно красивый подход к воде. И после того, как мы закончим исследование водоема, нам бы очень хотелось, чтобы приводная территория была доступна всем посетителям», — рассказал Зубакин.