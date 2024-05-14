Легендарную VIP-зону парка Маяковского в Екатеринбурге откроют для посетителей

Излюбленный именитыми гостями участок находится за прудом у администрации парка. Долгие годы здесь отмечали юбилеи, профессиональные праздники, проводили корпоративы: чтобы беседки были скрыты от посторонних глаз, территория завешена баннером. В последнее время VIP-зона по прямому назначению не используется — во многом из-за появившихся в пруду бактерий, окрасивших воду в красный цвет в прошлом сезоне.
Зубакин во время обхода парка с депутатами думы Екатеринбурга дал понять, что дирекция считает территорию перспективной, в том числе, благодаря водоему.
«У нас в планах открыть территорию, восстановить инфраструктуру. Там есть достаточно красивый подход к воде. И после того, как мы закончим исследование водоема, нам бы очень хотелось, чтобы приводная территория была доступна всем посетителям», — рассказал Зубакин.
Сроки работ руководитель парка не уточнил: для начала руководство ЦПКиО хочет добиться нормальной циркуляции воды в пруду. После этого, отметил Зубакин, дирекция готова заняться проектом благоустройства территории.