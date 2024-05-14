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Легендарную VIP-зону парка Маяковского в Екатеринбурге откроют для посетителей

VIP-зона парка Маяковского в Екатеринбурге, в недалеком прошлом предназначенная для отдыха статусных политиков и силовиков, станет открытой для всех горожан. Как заявил директор ЦПКиО Павел Зубакин, его команда рассчитывает в ближайшее время приступить к проекту благоустройства, передает корреспондент ЕАН.

Источник: ЕАН

Излюбленный именитыми гостями участок находится за прудом у администрации парка. Долгие годы здесь отмечали юбилеи, профессиональные праздники, проводили корпоративы: чтобы беседки были скрыты от посторонних глаз, территория завешена баннером. В последнее время VIP-зона по прямому назначению не используется — во многом из-за появившихся в пруду бактерий, окрасивших воду в красный цвет в прошлом сезоне.

Зубакин во время обхода парка с депутатами думы Екатеринбурга дал понять, что дирекция считает территорию перспективной, в том числе, благодаря водоему.

«У нас в планах открыть территорию, восстановить инфраструктуру. Там есть достаточно красивый подход к воде. И после того, как мы закончим исследование водоема, нам бы очень хотелось, чтобы приводная территория была доступна всем посетителям», — рассказал Зубакин.

Сроки работ руководитель парка не уточнил: для начала руководство ЦПКиО хочет добиться нормальной циркуляции воды в пруду. После этого, отметил Зубакин, дирекция готова заняться проектом благоустройства территории.

туризм и отдых