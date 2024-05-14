Пробки около кладбищ образовались в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на Радоницу, когда принято поминать умерших, около кладбищ выстроились пробки.
Самая сложная обстановка на подъездах к Ново-Сормовскому кладбищу — стоят проспект Кораблестроителей, улицы Гаугеля и Зайцева, а также улица Коновалова и часть улицы Федосеенко.
Также стоят машины на подъезде к Старо-автозаводскому кладбищу.
Около Бугровского кладбища пробка на улице Артельной, затруднено движение у кладбищ «Марьина роща» и «Красная Этна».
Напомним, на Ново-Сормовском кладбище Нижнего Новгорода появился новый сервис — поездки на тук-туке по территории одного из самых больших в Европе погостов.