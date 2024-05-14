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Самара выбыла из тройки крупнейших городов ПФО

Самара выбыла из тройки крупнейших городов Приволжского федерального округа (ПФО). По данным Росстата, в 2024 году на третье место по численности населения среди мегаполисов ПФО поднялась Уфа.

Источник: Коммерсантъ

Начиная с периода Великой Отечественной войны, Самара (Куйбышев) неизменно находилась в тройке крупнейших городов Поволжья. По оценке Росстата, численность населения Самары на 1 января 2024 года сократилась до 1,159 млн жителей. В 2010 году Самара была на шестом месте в России по числу горожан (после Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода). В 2024 году по этому показателю город опустился на 11-е место. За последние 14 лет Самару по численности населения обошли Казань, Красноярск, Челябинск, Уфа и Краснодар (городской округ).

Численность населения Самары за последний год сократилась на 4,6 тысячи человек.

демография