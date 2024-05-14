Самара выбыла из тройки крупнейших городов ПФО

Начиная с периода Великой Отечественной войны, Самара (Куйбышев) неизменно находилась в тройке крупнейших городов Поволжья. По оценке Росстата, численность населения Самары на 1 января 2024 года сократилась до 1,159 млн жителей. В 2010 году Самара была на шестом месте в России по числу горожан (после Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода). В 2024 году по этому показателю город опустился на 11-е место. За последние 14 лет Самару по численности населения обошли Казань, Красноярск, Челябинск, Уфа и Краснодар (городской округ).