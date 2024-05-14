Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столицу Урала прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»

Исторический ретропоезд на паровой тяге «Эшелон Победы» прибыл в Екатеринбург. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД), 15 мая днем он вновь прибудет на вокзал уральской столицы.

Источник: Коммерсантъ

«Вагон-теплушка расскажет о нехитром солдатском быте, вагон-кухня и хлебопекарня — о самоотверженном труде простых советских людей, аптека-перевязочная — о подвиге врачей и медсестер, спасших тысячи жизней», — рассказали в СвЖД.

Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период. В составе поезда: солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, офицерский вагон, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-санпропускник, вагон-электростанция. На открытые железнодорожные платформы выставят два легендарных танка моделей Т-34−76 и Т-34−85 Rudy, реактивную установку «Катюша», зенитную пушку К-61, дивизионную пушку ЗИС-3.

Напомним, 17 мая ретропоезд остановится в Верхней Пышме, 18 мая в Каменске-Уральском, 19 мая в Талице, 20 мая в Тюмени, 21 мая в Тобольске.