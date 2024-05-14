В столицу Урала прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»

Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период. В составе поезда: солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, офицерский вагон, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-санпропускник, вагон-электростанция. На открытые железнодорожные платформы выставят два легендарных танка моделей Т-34−76 и Т-34−85 Rudy, реактивную установку «Катюша», зенитную пушку К-61, дивизионную пушку ЗИС-3.