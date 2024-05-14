В Омске перед заморозками зацвела черёмуха

«Обычно хотя бы раз поздней весной случаются заморозки. Еще издревле наши предки определяли их по природным явлениям. Например, по поверьям цветение черемухи связывали с наступлением скорых холодов», — сообщают в Министерстве природных ресурсов и экологии России.