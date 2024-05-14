В Омске перед заморозками зацвела черёмуха

В Омске начала цвести черёмуха — похолодание, по народным преданиям, совсем близко. Жители города активно фотографируются с цветущими деревьями. Показываем, как это выглядит.
«Обычно хотя бы раз поздней весной случаются заморозки. Еще издревле наши предки определяли их по природным явлениям. Например, по поверьям цветение черемухи связывали с наступлением скорых холодов», — сообщают в Министерстве природных ресурсов и экологии России.
Действительно, синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют похолодание с 14 мая. Ожидается снег и дожди. На следующий день температура в ночные часы при этом понизится до −2 градусов. Днём будет +10… +15 градусов тепла.
Омичи фотографируются с цветущим деревом, а некоторые уносят ветки черёмухи домой. Расцветают и другие растения, появляется всё больше одуванчиков.