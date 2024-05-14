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В Омске перед заморозками зацвела черёмуха

В ближайшие дни синоптики обещают снег.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 77% 758 мм рт. ст. +17°

В Омске начала цвести черёмуха — похолодание, по народным преданиям, совсем близко. Жители города активно фотографируются с цветущими деревьями. Показываем, как это выглядит.

«Обычно хотя бы раз поздней весной случаются заморозки. Еще издревле наши предки определяли их по природным явлениям. Например, по поверьям цветение черемухи связывали с наступлением скорых холодов», — сообщают в Министерстве природных ресурсов и экологии России.

Действительно, синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют похолодание с 14 мая. Ожидается снег и дожди. На следующий день температура в ночные часы при этом понизится до −2 градусов. Днём будет +10… +15 градусов тепла.

Омичи фотографируются с цветущим деревом, а некоторые уносят ветки черёмухи домой. Расцветают и другие растения, появляется всё больше одуванчиков.