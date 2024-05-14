На Игры БРИКС в Казани уже продано 20 тысяч билетов

Как отметил министр, большая часть билетов была приобретена жителями Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Он посоветовал иногородним заранее позаботиться о том, как добраться и где жить в Казани во время соревнований, которые они хотят посетить.