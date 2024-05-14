На Игры БРИКС в Казани уже продано 20 тысяч билетов. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
По словам Леонова, за месяц с начала открытия продаж зафиксирован высокий интерес к турниру. Такое в его практике происходит впервые.
Как отметил министр, большая часть билетов была приобретена жителями Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Он посоветовал иногородним заранее позаботиться о том, как добраться и где жить в Казани во время соревнований, которые они хотят посетить.
Напомним, Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в столице Татарстана. Ожидается, что в состязаниях примут пять тысяч спортсменов из 60 стран. Послами Игр стали олимпийские чемпионы Великая и Захаров.