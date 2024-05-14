Омичи рассказали от чего получают стресс на работе

По 10% омичей нервничают главным образом из-за некомпетентности начальства и нездоровой обстановки в офисе. У 9% стресс вызывает маленькая зарплата. 7% респондентов признались, что их раздражают размытые нечеткие задачи. И только 6% от опрошенных заявили, что не испытывают стресса на работе.