Друг жениха украл деньги у молодожёнов на свадьбе в Ленинске-Кузнецком

В Ленинске-Кузнецком полицейские задержали 19-летнего жителя Кемерово, которого подозревают в краже денег с свадьбы своего друга. Инцидент произошел после торжества, когда молодожёны пригласили гостей продолжить празднование в своей квартире. Сообщение о краже поступило от 18-летней невесты утром после свадьбы. Она обнаружила пропажу 10 000 рублей из одного из подарочных конвертов. Полиция быстро выяснила, что деньги похитил 19-летний друг жениха, воспользовавшийся моментом, когда молодожёны отвлеклись. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.