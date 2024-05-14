Lux Express запустит новый маршрут из Петербурга в Таллин

По вторникам и воскресеньям автобусы будут отправляться из Петербурга в 19:05, а по понедельникам и средам — из Таллина в 19:00. Прибытие в Таллин запланировано на 06:05, а в Петербург — на 06:00. Первый рейс из Петербурга запланирован на следующей неделе, во вторник, 21 мая, а из Таллина — на следующий день, 22 мая.