Фестиваль «Кантата» впервые пройдёт в кирхах Меляукена и Нойхаузен

В 2024 году фестиваль посвятят празднованию 300-летия со дня рождения Иммануила Канта, а также — 150-летия автора «Русской идеи» Николая Бердяева. Впервые «Кантата» пройдёт в кирхах Меляукена и Нойхаузен. Кроме того, концерты состоятся в Калининградской областной филармонии, арт-пространстве «Понарт», театре эстрады «Янтарь-холл», Кафедральном соборе и площади перед ним. Также запланировано более 30 встреч в формате лекций и мастер-классов с выдающимися музыкантами и деятелями культуры в рамках образовательного блока.