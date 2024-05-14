Фестиваль «Кантата» впервые пройдёт в кирхах Меляукена и Нойхаузен

На фестивале «Кантата» в Калининградской области дадут девять концертов с участием звёзд мировой величины. Выступления пройдут в исторических местах с 3 по 9 июня. Программу опубликовали на сайте мероприятия.
В 2024 году фестиваль посвятят празднованию 300-летия со дня рождения Иммануила Канта, а также — 150-летия автора «Русской идеи» Николая Бердяева. Впервые «Кантата» пройдёт в кирхах Меляукена и Нойхаузен. Кроме того, концерты состоятся в Калининградской областной филармонии, арт-пространстве «Понарт», театре эстрады «Янтарь-холл», Кафедральном соборе и площади перед ним. Также запланировано более 30 встреч в формате лекций и мастер-классов с выдающимися музыкантами и деятелями культуры в рамках образовательного блока.
Фестиваль откроется концертом вокальной музыки из избранных опер русских и немецких композиторов. Концерт состоится в арт-пространстве «Понарт». В кирхе Меляукена зазвучат шедевры барочной музыки. Впервые в программе фестиваля запланирован балетный гала-концерт, который пройдёт в театре эстрады «Янтарь-холл». В Центральном парке Калининграда представят концертное исполнение оперы Чайковского «Евгений Онегин».
В основной программе фестиваля запланировали презентацию арт-объекта по итогам open-call с проектом «Таврида. АРТ» и Петербургской академией художеств им. И. Репина в кирхе Нойхаузен. Также там пройдёт концерт. Кроме того, запланированы выступления в областной филармонии. Завершит фестиваль концерт-энигма, программу которого представят позднее.
Международный фестиваль классической музыки «Кантата» будет проходить в Калининградской области в четвёртый раз. На его проведение выделили грант в размере 24,3 миллиона рублей. Общую сумму затрат на реализацию проекта оценили в 52,6 миллиона.
На фестивале «Кантата» концерты классической музыки проводят на территории памятников истории и архитектуры: на руинах замков, в кирхах, фортах и на других площадках. Вырученные с продажи билетов деньги выделяют на восстановление памятников. В 2023 году организаторы направили 2,5 миллиона рублей на сохранение руин кирхи в Железнодорожном.
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