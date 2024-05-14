Вода по пояс, людей и животных вывозят на лодках: 20 кадров из затопленных посёлков Омской области

От паводка также пострадали деревни Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, посёлке Атеринки, сёлах Большая Тебендня и Слободчики.
Жителей призывают незамедлительно эвакуироваться. Для вызова помощи в доставке из любого населённого пункта звоните по телефонам: 8 (38150)2−12−67, 2−17−05, 2−11−62.
Также в районе наблюдают за животными, эвакуируют их, переводят на возвышенности. Собак и кошек можно взять с собой в пункты временного размещения.
Между тем пик паводка ещё не пройден, она наступит в ближайшие несколько дней.
Фото: кадры и скриншоты видео тг-каналов ГУ МЧС России по Омской области, правительства Омской области, министра здравоохранения Омской области, министра энергетики и ЖКХ Омской области, администрации Усть-Ишимского района, «Омск с огоньком», «Усть-Ишим Паводок Информация».