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Вода по пояс, людей и животных вывозят на лодках: 20 кадров из затопленных посёлков Омской области

Уровень воды возле Усть-Ишиме достиг критических отметок. Под угрозой находится районная электростанция.

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От паводка также пострадали деревни Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, посёлке Атеринки, сёлах Большая Тебендня и Слободчики.

Жителей призывают незамедлительно эвакуироваться. Для вызова помощи в доставке из любого населённого пункта звоните по телефонам: 8 (38150)2−12−67, 2−17−05, 2−11−62.

Также в районе наблюдают за животными, эвакуируют их, переводят на возвышенности. Собак и кошек можно взять с собой в пункты временного размещения.

Между тем пик паводка ещё не пройден, она наступит в ближайшие несколько дней.

Фото: кадры и скриншоты видео тг-каналов ГУ МЧС России по Омской области, правительства Омской области, министра здравоохранения Омской области, министра энергетики и ЖКХ Омской области, администрации Усть-Ишимского района, «Омск с огоньком», «Усть-Ишим Паводок Информация».

МЧС