Пешеходный маршрут откроют на границе с Китаем в Алматинской области

Он отметил, что строительство канатных дорог между Ойкарагаем, Шымбулаком и горнолыжными курортами окажет положительное влияние на развитие горного кластера. В связи с этим, необходимо увеличить возмещение затрат инвесторов на крупные проекты с 25 до 70 процентов, учитывая высокую стоимость необходимого оборудования и мировой опыт.