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Пешеходный маршрут откроют на границе с Китаем в Алматинской области

На границе с Китаем для туристов откроется пешеходный маршрут. Об этом сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев на заседании Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Акимат Алматинской области

— Согласно поручению Главы государства в ходе рабочей поездки в Алматинскую область 5 сентября 2023 года, акиматом области приняты все меры в пределах своей компетенции по открытию пешеходного маршрута для туристов в селе Нарынкол. На границе с Китаем определен земельный участок площадью 135 гектаров. Сегодня ждем позиции китайской стороны. Открытие пропускного пункта даст импульс развитию приграничных сел.

сказал Марат Султангазиев.

Он отметил, что строительство канатных дорог между Ойкарагаем, Шымбулаком и горнолыжными курортами окажет положительное влияние на развитие горного кластера. В связи с этим, необходимо увеличить возмещение затрат инвесторов на крупные проекты с 25 до 70 процентов, учитывая высокую стоимость необходимого оборудования и мировой опыт.

— Одна из проблем игрового бизнеса в том, что проще продлить лицензию и сократить срок. Например, наше казино «Макао» не работало два месяца. В результате 500 человек оказались под угрозой временной безработицы. Доходы сократились на 330 миллионов тенге, — сообщил Марат Султангазиев.

туризм и отдых