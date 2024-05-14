День пионерской дружбы отпразднуют в Минске 16−17 мая

«Более 120 самых активных лидеров пионерского самоуправления со всей Беларуси станут участниками слета “БРПО — территория возможностей”, — рассказала Кристина Сорока. — За право попасть на слет боролись более 3 тыс. ребят, участвуя в течение учебного года в республиканском патриотическом проекте пионерских поручений “Сохраняем и созидаем”. Гостями слета станет делегация из общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи “Движение первых”.
Слет развернется на крупнейших площадках столицы: в Национальной библиотеке Беларуси, парке Победы и Национальном олимпийском комитете. За два дня насыщенной программы ребятам предстоит не только поделиться опытом работы на местах, но и решить актуальные задачи развития и улучшения качества работы территориальных детских палат БРПО.
«16 мая в Национальной библиотеке Беларуси пройдет праздничное открытие слета при участии лучших детских коллективов Минска. В его рамках состоится церемония награждения победителей республиканского патриотического проекта пионерских поручений “Сохраняем и созидаем”. Одновременно на территории Национальной библиотеки развернется квест-игра “БРПО — территория лидеров”, которая будет представлена 11 интерактивными локациями с разнообразием VR-игр. Ребята познают тайны нейросетей на точке “Будущее в нейросетях”, станут участниками научного шоу в “Лаборатории БРПО”, раскроют свой лидерский потенциал на “Территории лидеров”. Ярким завершением первого дня слета станет пионерская дискотека, где и будут награждены команды-участницы квест-игры», — отметила председатель ЦС БРПО.
Во второй день слета у стелы «Минск — город герой» состоится церемония прощания с пионерским галстуком с участием 50 лучших пионеров столицы, которые пополнят ряды Союза молодежи. Затем мероприятия переместятся на площадку Национального олимпийского комитета, где пройдет конференция «Твои идеи — твоя жизнь» с презентацией проектов инициатив лидеров детских палат БРПО.
В завершение конференции всех участников ждет сюрприз — долгожданная презентация новой серии мультфильмов «Октябрята — страна юных патриотов», а также новой песни и клипа БРПО.