День пионерской дружбы отпразднуют в Минске 16−17 мая

«16 мая в Национальной библиотеке Беларуси пройдет праздничное открытие слета при участии лучших детских коллективов Минска. В его рамках состоится церемония награждения победителей республиканского патриотического проекта пионерских поручений “Сохраняем и созидаем”. Одновременно на территории Национальной библиотеки развернется квест-игра “БРПО — территория лидеров”, которая будет представлена 11 интерактивными локациями с разнообразием VR-игр. Ребята познают тайны нейросетей на точке “Будущее в нейросетях”, станут участниками научного шоу в “Лаборатории БРПО”, раскроют свой лидерский потенциал на “Территории лидеров”. Ярким завершением первого дня слета станет пионерская дискотека, где и будут награждены команды-участницы квест-игры», — отметила председатель ЦС БРПО.