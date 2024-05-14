За нарушения на подъезде к терминалу «Ташкент-3» водители будут получать автоматические штрафы

Интеграция дорожных камер с системами УБДД Узбекистана завершается. Система начнет функционировать в автоматическом режиме.
Согласно информации пресс-службы Uzbekistan Airports, краткосрочный заезд к терминалу разрешен всем легковым автомобилям с ограничением времени до 5 минут, а также туристическим автобусам и микроавтобусам с ограничением до 10 минут. Нарушители этих временных ограничений будут зафиксированы камерами, штрафы будут автоматически выписаны и направлены владельцам транспортных средств.
Эти меры направлены на улучшение безопасности и упорядочивание транспортного потока на подъездной линии к терминалу «Ташкент-3», что позволит избежать заторов и обеспечит комфортное передвижение пассажиров и посетителей аэропорта.