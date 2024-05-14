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За нарушения на подъезде к терминалу «Ташкент-3» водители будут получать автоматические штрафы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Водители, превышающие допустимое время остановки на подъездной линии к терминалу местных авиалиний аэропорта «Ташкент», с 15 мая этого года будут автоматически получать уведомления о штрафах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Интеграция дорожных камер с системами УБДД Узбекистана завершается. Система начнет функционировать в автоматическом режиме.

Согласно информации пресс-службы Uzbekistan Airports, краткосрочный заезд к терминалу разрешен всем легковым автомобилям с ограничением времени до 5 минут, а также туристическим автобусам и микроавтобусам с ограничением до 10 минут. Нарушители этих временных ограничений будут зафиксированы камерами, штрафы будут автоматически выписаны и направлены владельцам транспортных средств.

Эти меры направлены на улучшение безопасности и упорядочивание транспортного потока на подъездной линии к терминалу «Ташкент-3», что позволит избежать заторов и обеспечит комфортное передвижение пассажиров и посетителей аэропорта.

штрафы