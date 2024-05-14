Вечером 14 мая возможна магнитная буря уровня G2 продолжительностью до 10 часов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Магнитная буря умеренной силы (предварительно, уровня G2, максимальный — G5) может начаться до конца дня как реакция на выброс солнечной массы, произошедший в ночь с 11 на 12 число. Буря представляет собой “последний привет” от активной области № 3664, ставшей главной причиной всплеска солнечной активности, наблюдавшейся на прошлой неделе», — сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Выброс, согласно расчетам, имеет довольно высокую энергию, но идет заметно по касательной и должен задеть Землю лишь краем. «Впрочем, в последнее время массы от Солнца имеют обыкновение двигаться по траекториям, сильно отличным от прогнозных, поэтому не исключены сюрпризы, причем в обе стороны: как в сторону более сильной бури, так и в сторону более слабого события, вплоть до его отсутствия», — уточняют астрофизики.
Они также отмечают, что буря, по прогнозу, является вечерней, то есть благоприятна для формирования полярных сияний в восточном полушарии.
Продолжительность события, согласно расчетам, может составить до 10 часов.