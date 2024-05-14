Вечером 14 мая возможна магнитная буря уровня G2 продолжительностью до 10 часов

Выброс, согласно расчетам, имеет довольно высокую энергию, но идет заметно по касательной и должен задеть Землю лишь краем. «Впрочем, в последнее время массы от Солнца имеют обыкновение двигаться по траекториям, сильно отличным от прогнозных, поэтому не исключены сюрпризы, причем в обе стороны: как в сторону более сильной бури, так и в сторону более слабого события, вплоть до его отсутствия», — уточняют астрофизики.