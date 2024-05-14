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Зараженную партию семян подсолнечника обнаружили в Воронеже

Их доставили из Сербии.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеж привезли партию подсолнечника для посевов из Сербии в конце апреля 2024 года. В образце семян специалисты выявили карантинный объект — амброзию полыннолистную. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям 13 мая.

Образец семян взяли во время досмотра на складе временного хранения. Подсолнечник направили для установления карантинного фитосанитарного состояния.

После нарушения управлением Россельхознадзора в адрес организации-получателю подкарантинной продукции объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.