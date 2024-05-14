Зараженную партию семян подсолнечника обнаружили в Воронеже

В Воронеж привезли партию подсолнечника для посевов из Сербии в конце апреля 2024 года. В образце семян специалисты выявили карантинный объект — амброзию полыннолистную. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям 13 мая.