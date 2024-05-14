Туризм свяжет Ульяновскую область с Калининградской

«У наших регионов большие перспективы сотрудничества в сфере туризма. В августе прошлого года мы открыли прямой рейс из Ульяновска в Калининград. Он имеет практически 100% загруженность. В этом году субсидирование рейса продолжилось. Будем сотрудничать и в сфере культурного обмена. В рамках федерального проекта “Большие гастроли” в июне Ульяновский драматический театр будет в Калининграде. В ответ ждем Калининградский театр в Ульяновске».