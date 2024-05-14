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В Калининград из Санкт-Петербурга прилетел слишком пьяный пассажир

Его пришлось встретить сотрудникам полиции.

Источник: Пресс-служба аэропорта Храброво

Сотрудниками калининградской транспортной полиции за появление в общественном месте в состоянии опьянения к административной ответственности привлечен авиапассажир.

В дежурную часть отдела полиции в аэропорту «Храброво» от сотрудника службы пассажирских перевозок поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции к борту самолёта, прибывающего из Санкт-Петербурга в Калининград.

37-летний петербуржец, прилетевший на калининградскую землю, слабо ориентировался в окружающей обстановке. От мужчины исходил запах алкоголя. Транспортные полицейские препроводили гражданина в дежурную часть.

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток.