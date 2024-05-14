Этим летом в Пермском крае откроют более тысячи различных детских лагерей

Сегодня на заседании краевого правительства рассмотрели вопрос о подготовке к летней оздоровительной кампании в Пермском крае. Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, финансирование на охват всеми формами оздоровления, отдыха и занятости детей в регионе ежегодно увеличивается. Так, в этом году расходы на детских отдых приблизились к 1 млрд рублей. Это на 70,6 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Итогами заседания глава региона поделился в своем телеграм-канале.