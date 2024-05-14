Этим летом в Пермском крае откроют более тысячи различных детских лагерей

Сегодня на заседании краевого правительства рассмотрели вопрос о подготовке к летней оздоровительной кампании в Пермском крае. Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, финансирование на охват всеми формами оздоровления, отдыха и занятости детей в регионе ежегодно увеличивается. Так, в этом году расходы на детских отдых приблизились к 1 млрд рублей. Это на 70,6 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Итогами заседания глава региона поделился в своем телеграм-канале.
В 2024 году летняя оздоровительная кампания стартует в Пермском крае 22 мая. К открытию готовятся больше тысячи различных лагерей, в том числе 48 стационарных баз. Сейчас в них завершаются ремонтные работы и проводится проверка систем безопасности.
Планируется, что летом смогут организованно отдохнуть или заработать свои первые средства 290 тысяч школьников. Загородные, санаторные и профильные лагеря примут около 55 тысяч ребят. В дневных формах отдыха и досуга отдохнет более 200 тыс. детей. Еще для 23 тысяч школьников смогут отправиться в походы или на сплавы.
По-прежнему для семей с детьми сохраняются все формы государственной поддержки на отдых и оздоровление. Размер поддержки составляет от 30 до 100% расчетной стоимости путевки. В этом году расчетная стоимость путевки увеличена на 6%. Самой востребованной формой поддержки в Пермском крае являются сертификаты. Их планируем выдать в максимальном количестве.
Однако краевые власти намерены расширить виды господдержки в Прикамье. По словам министра труда и социального развития Прикамья Павла Фокина, на сегодняшний день проработан вопрос по отдыху детей в палаточных лагерях. Соответствующий законопроект уже внесен в Заксобрание. Депутаты рассмотрят его в первом чтении на следующей неделе. Заявления на такую поддержку начнут принимать уже в июле.
В ходе заседания Дмитрий Махонин поручил Минтрудсоцразвитию и Минпромторгу края организовать расширенное совещание с участием Ассоциации детских лагерей и крупных промышленных предприятий. Его планируется провести в конце мая — начале июня. Власти намерены рассмотреть вопрос открытия новых детских лагерей на территории Пермского края.