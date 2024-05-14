Опубликована программа «Ночи музеев» в Нижнем Новгороде

Присоединится к акции и Нижегородская областная универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина. Мероприятия «Ночи музеев» будут проводиться на площадках отдела периодических изданий библиотеки и в Школе креативных индустрий. В читальном зале отдела редких книг и рукописей каждый час, начиная с 16:00, будет проходить антилекторий (6+) «Наградные книги как семейные реликвии». В читальном зале отдела периодических изданий разместится творческая мастерская. Также будет продемонстрирован процесс оцифровки редких изданий, а каждый участник получит возможность перевести в цифровой (0+) формат пять любых фото из семейного архива. В библиотечном дворике до 20:00 эрудитам будет предложена интеллектуальная игра (6+) «В поисках шедевра». В Школе креативных индустрий будут транслировать виртуальные экскурсии по музеям мира. Кроме того, можно будет посетить Музей книги и экскурсии (0+) по фонду периодических изданий. В «Ленинке» акция продлится до 22:00.