Опубликована программа «Ночи музеев» в Нижнем Новгороде

Нижегородские музеи присоединятся к традиционной федеральной акции (0+) «Ночь музеев» 18 мая. Только в Нижнем Новгороде участниками станут около 30 различных площадок, сообщили ИА «Время Н» в региональном министерстве культуры.
Во время проведения акции, с 16:00 до 23:00, вход на выставки и в большинство музеев будет бесплатным. При этом некоторые мероприятия можно будет посетить только после предварительной регистрации. Главная тема мероприятий в этом году — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».
«Программа городских музеев рассчитана на людей разного возраста. Мероприятия можно будет посетить бесплатно, но обязательно нужно заранее зарегистрироваться. В рамках “Ночи музеев” можно будет посетить уникальные здания», — рассказали специалисты городского департамента культуры.
Например, в манеже Нижегородского кремля с 16:00 до 21:00 запланировано шесть сеансов посещения (6+) выставки «Я говорю с тобой из Ленинграда». На это мероприятие необходима предварительная регистрация.
Одним из ключевых событий «Ночи музеев» в Нижнем Новгороде станет открытие (6+) для посетителей выставки «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган» в выставочном пакгаузе на Стрелке. Произведения предоставили более 30 государственных и частных музеев России, а также крупные региональные музеи из таких городов, как Екатеринбург, Казань, Астрахань, Самара, Омск. С 16:00 до 22:00 экспозиция будет открыта для посещения в порядке очереди. Непосредственно в залах будет действовать ограничение по количеству зрителей.
По традиции, Нижегородский художественный музей предоставил свои площадки для музыкальных выступлений. С 15:00 до 17:00 в НГХМ|Русское искусство состоится (0+) концерт оркестра духовых инструментов учащихся детских школ искусств № 10 и № 12, а в 18:00 — концерт оркестра русских народных инструментов детской школы искусств № 9, в котором примет участие солистка Нижегородского театра оперы и балета Светлана Полизкова. Вход свободный.
Конечно, к акции присоединится и Нижегородский хоровой колледж имени Л. К. Сивухина. С 19:00 до 20:00 на балконе, выходящем на площадь Минина и Пожарского, состоится концерт (0+) Майи Балашовой.
В Усадьбе Рукавишниковых с 16:00 до 21:00 будет работать почтовая станция — из музея можно будет отправить (0+) открытки родным и близким. С 19:00 до 21:00 в музее будет звучать граммофонная музыка.
Все желающие смогут бесплатно прогуляться по стене (0+) Нижегородского кремля — с 16:00 до 21:00. А с 12:00 до 20:00 в Еловом сквере будет работать Город мастеров, где пройдут мастер-классы (0+) по средневековым ремеслам. Кроме того, в 17:15, 18:15 и в 19:15 состоятся ботанические экскурсии (0+) по территории кремля. Также в Дмитриевской и Никольской башнях запланированы (0+) иммерсивные экскурсии.
Гостей будут ждать с 15:00 до 23:00 в Русском музее фотографии. Там в 16:00 пройдет квест-экскурсия (0+) для детей по исторической экспозиции музея. Потребуется регистрация. С 17:00 до 23:00 — программа «Музейные тайны»: главный хранитель РМФ Ирина Ронжина познакомит посетителей с самыми интересными экспонатами (0+) из фондов музея. Вход будет свободным.
Позднее, в 20:30, в музее пройдет лекция (6+) заведующего экспозиционно-выставочного отдела Ольги Карасевой «Женщины-фотографы в XIX веке: коммерция, исследования и искусство». В 22:00 сотрудники музея проведут квиз (0+) для двух команд «Нижний — Горький — Нижний». Также пройдет ряд экскурсий (0+) по выставкам «Фотографиня Городецкая» и «Евгений Халдей. Знамя победы» и интерактивные показы диафильмов. В 18:00, 19:00 и 20:00 состоятся сеансы фотосессии (0+) в исторических костюмах.
Присоединится к акции и Нижегородская областная универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина. Мероприятия «Ночи музеев» будут проводиться на площадках отдела периодических изданий библиотеки и в Школе креативных индустрий. В читальном зале отдела редких книг и рукописей каждый час, начиная с 16:00, будет проходить антилекторий (6+) «Наградные книги как семейные реликвии». В читальном зале отдела периодических изданий разместится творческая мастерская. Также будет продемонстрирован процесс оцифровки редких изданий, а каждый участник получит возможность перевести в цифровой (0+) формат пять любых фото из семейного архива. В библиотечном дворике до 20:00 эрудитам будет предложена интеллектуальная игра (6+) «В поисках шедевра». В Школе креативных индустрий будут транслировать виртуальные экскурсии по музеям мира. Кроме того, можно будет посетить Музей книги и экскурсии (0+) по фонду периодических изданий. В «Ленинке» акция продлится до 22:00.
Свою программу подготовили и городские музеи. Например, в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» с 16:00 до 20:00 пройдут мастер-классы (0+) по детской крестьянской игрушке. В 17:00 — представления (0+) кукольного театра, а в 18:00 на центральной площадке музея прозвучат народные песни в исполнении ансамбля «Свет Цвет». В 19:00 у водяной мельницы можно будет услышать легенды и предания о разбойниках нижегородского края. Также в музее подготовили программы народных игр (0+) для взрослых и детей.
В Музее-квартире А. М. Горького в 19:00 пройдет мастер-класс (0+) по созданию вышивки «Свеча» по эскизам подарков Максима Пешкова, а в 20:00 — иммерсивные этюды «Живые картины семейной жизни» (6+) от Евгения Павлова и Лены Репиной. Для посещения необходима предварительная запись по телефону: 436 16 51.
Стоит отметить, что в музее детства А. М. Горького «Домик Каширина» в 18:00 состоится открытие выставки (0+) «У порога великих тайн», знакомящей с миром юного Максима Пешкова, а в 19:00 состоится тематическая экскурсия (0+) «Детство» с фрагментами повести в исполнении актеров театра «Вера».
Обезвредить термоядерное оружие с помощью фоторедактора в телефоне гости смогут в Музее А. Д. Сахарова в рамках мероприятия (6+) «(Не)страшная история о самом страшном оружии» — с 16:15 до 17:15. Свободное посещение и обзорные экскурсии — с 16:00 до 22:00.
Подготовились к «Ночи музеев» и муниципальные учреждения культуры. Например, в Сергаче краеведческий музей имени В. А. Громова в 18:00 представит спектакль (0+) «Аленький цветочек» в исполнении студии театральных вариаций «Ассорти». Шахунский народный фольклорно-этнографический музей подготовил (0+) интерактивную программу «Большой семейный хоровод», которая пройдет с 14:00 до 16:00. А Павловский исторический музей в 21:00 — таинственный квест (0+) «Ночь в старинной усадьбе».
Свои программы представляют (0+) частные музеи и галереи, такие как «Кварки», «Хрупкие мечты», «Город в шоколаде», Музей моды и портновского искусства Н. П. Ламановой. Впервые экскурсии в рамках «Ночи музеев» проводит нижегородская фабрика елочных игрушек «Ариель».
С полной программой «Ночи музеев 2024» можно ознакомиться здесь. Программа будет дополняться, возможны корректировки в зависимости от погодных условий. Регистрация на события будет открыта до 23:59 17 мая.
Напомним, «Ночь музеев» приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая более чем в 150 странах. Акция впервые прошла в 1997 году в Берлине. В Нижегородской области акция проводится с 2006 года, но до 2012-го к ней присоединялись лишь отдельные музеи. В 2023 году к мероприятиям «Ночи музеев» в офлайн- и онлайн-форматах присоединилось более 253 тысяч человек.